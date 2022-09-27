Детско-взрослую поликлинику в Бабушкинском районе построили на 70 процентов

Специалисты завершили строительство новой детско-взрослой поликлиники в Бабушкинском районе на 70 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы во вторник, 27 сентября.
— Готовность нового здания детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену в районе Бабушкинский на улице Ленская, владение 21, составляет 70 процентов. Завершаются фасадные работы и благоустройство территории, продолжаются работы по отделке и устройству инженерных коммуникаций, — сказал глава ведомства Рафик Загрутдинов.
Здание будет разделено на детский и взрослый блоки, а потоки пациентов пересекаться не будут. В медучреждении оборудуют комфортные зоны ожидания и установят современное оборудование, а также обустроят педиатрическое отделение, отделение для детей грудного возраста, дневного стационара, функциональной и лучевой диагностики и неотложной медицинской помощи детям.
Поликлиника также будет оборудована комнатами отдыха, отмечается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что детско-взрослую поликлинику в столичном районе Свиблово планируется ввести в эксплуатацию в начале 2023 года.