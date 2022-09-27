Абонементные места появятся на перехватывающей парковке у метро «Волоколамская»

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Россия, Москва, метро Волоколамская Карта всех событий

Абонементные места появятся на перехватывающей парковке возле станции метро «Волоколамская» с 1 октября. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— В городе действуют почти 2,5 тысячи мест по абонементу на 37 парковках со шлагбаумом, а с 1 октября появятся еще 50 новых мест на перехватывающей парковке около станции метро «Волоколамская», — заявил он.

По словам Ликсутова, теперь водители смогут не только парковаться и пересаживаться на метро или МЦД, но и удобно оставлять машину в своем районе. По вопросу об организации мест для парковки в Дептранс обращались местные жители, добавил он.

Стоимость абонемента составит три тысячи рублей в месяц, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого стало известно, что на севере Москвы с 5 октября появится 75 новых парковочных мест. Уточняется, что на сегодняшний день плотная парковка на проезжей части внутрирайонных улиц мешает встречному разъезду.

В часы пик жителям 8-го Новоподмосковного переулка и одноименного проезда бывает проблематично выезжать из двора на основную дорогу.