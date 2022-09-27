Туравтобусы Мосгортранса перевезли более 80 тысяч пассажиров за сезон

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Туристические автобусы Мосгортранса в этом сезоне перевезли более 80 тысяч пассажиров по Москве, а также в другие города. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 27 сентября.

— В этом году мы связали Москву с Новомосковском, Ялтой и Геленджиком... Туристические автобусы перевезли более 34 тысяч пассажиров. Также в этом сезоне заказными перевозками воспользовались более 50 тысяч пассажиров. Самыми популярными направлениями стали Санкт-Петербург, Казань и Владимир, — отметил глава ведомства Максим Ликсутов.

Столичные туравтобусы безопасны и имеют статус транспорта повышенной комфортности, отмечается в Telegram-канале ведомства.

До этого сообщалось, что столицу этим летом посетили 6,2 миллиона туристов, что примерно на 20 процентов выше, чем в 2021 году. Чаще всего Москву посещали гости из Центрального и Приволжского федеральных округов, а также из Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Ростовской области.