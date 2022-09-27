Расписание поездов на Савеловском направлении МЦД изменится в октябре

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Весь октябрь на Савеловском направлении МЦД-1 в ночные часы по выходным изменится расписание поездов. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— В период с 30 сентября по 30 октября с 22:00 до 07:00 по пятницам и выходным интервалы движения поездов будут увеличены. Часть поездов отменят, у части изменят остановки, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Кроме того, время начала и окончания работ было изменено: сокращено время движения на Москву. В ночь с пятницы на субботу с 23:30 до 00:30 нет движения поездов из Москвы, а последние поезда из столицы будут отправляться с 00:30 до 01:30.

Также было скорректировано расписание некоторых поездов «Аэроэкспресс» в аэропорт Шереметьево. Весь месяц по ночам с пятницы на субботу и с субботы на воскресение также будет происходить поочередное закрытие путей на участке от станции Марк до станции Лобня, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого стало известно, что расписание поездов «Аэроэкспресс» поменяется в октябре из-за проведения плановых работ на железной дороге. Так, с 30 сентября по 23 октября будет скорректирован график движения поездов до аэропорта Шереметьево.