Более 25 тысяч обращений обработали операторы горячей линии «Экотехпрома» с начала года

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Операторы горячей линии ГУП «Экотехпром» с начала года обработали более 25 тысяч обращений. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы во вторник, 27 сентября.

— Более 25 тысяч обращений обработали операторы горячей линии ГУП «Экотехпром» с начала года. Еще 1,5 тысячи вопросов решили с помощью формы обратной связи на сайте ГУП «Экотехпром», — говорится в сообщении.

В Telegram-канале комплекса отметили, что больше всего обращений было зафиксировано на темы утилизации батареек и ламп, вывоза крупногабаритных отходов после ремонта, а также о функциях единого регионального оператора.

До этого сообщалось, что за все время работы центра помощи «Говори руками» было обработано более 11,6 тысячи обращений. Сотрудники центра помогают вызывать врача, осуществить сурдоперевод в органах исполнительной власти и учреждений системы соцзащиты.

Чаще всего поступают запросы о помощи в онлайн-сурдопереводе, получении общей информации о центре и контактных данных различных учреждений, а также есть обращения о вызове скорой помощи или врача на дом.