Автомобиль сбил человека на самокате в центре Москвы. Видео

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Россия, Москва, Волгоградский проспект, 8 Карта всех событий

Автомобиль сбил человека на самокате на пешеходном переходе в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 27 сентября.

ДТП произошло на Волгоградском проспекте в районе дома № 8. Пострадавший пытался пересечь дорогу на красный свет прямо перед тем, как автомобили в потоке тронулись от светофора.

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На месте происшествия работают оперативные службы города. Дорожная ситуация на участке затруднена, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

27 сентября еще одно ДТП произошло на внутренней стороне 109-го километра МКАД. Два человека пострадали в результате столкновения грузовиков.