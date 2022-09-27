Газпром отверг требования «Нафтогаза» по инициированному разбирательству

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Россия может ввести санкции против украинского газового оператора «Нафтогаз», если компания продолжит добиваться рассмотрения спора по оплате транзита через территорию республики в Международном арбитражном суде (МАС). Газпром, в свою очередь, отвергает все требования компании в рамках разбирательства. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга во вторник, 27 сентября.

— На практике это (санкции — прим. «ВМ») будет означать запрет для Газпрома исполнять перед санкционными лицами обязательства по совершенным сделкам, включая осуществление финансовых операций, — говорится в сообщении.

В холдинге также отметили, что считают обращения «Нафтогаза» в арбитраж недружественным шагом и продолжением «недобросовестного» поведения украинской компании. Газпром видит в текущих обстоятельствах отсутствие права «на справедливое и беспристрастное разбирательство в суде» и в этом ключе отказывается оплачивать не оказанные украинскому оператору услуги по транзиту, отмечается в Telegram-канале компании.

До этого сообщалось, что компания «Нафтогаз Украины» подала новую просьбу об арбитраже в отношении Газпрома с требованием оплаты транспортировки газа через территорию Украины. Уточняется, что российская компания не оплатила вовремя и в полном объеме транзит топлива.