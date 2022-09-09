«Нафтогаз» инициировал новый иск против Газпрома

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Компания «Нафтогаз Украины» подает новую просьбу об арбитраже против российского Газпрома с требованием оплаты транспортировки газа через территорию Украины. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщили в пресс-службе украинской компании.

— «Нафтогаз» требует от Газпрома средства за оказанную услугу по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им оплачены вовремя и в полном объеме, — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что место проведения арбитража — Цюрих, передает РИА Новости.

В конце июля «Нафтогаз» объявил о техническом дефолте, наступившем из-за истечения срока выплат держателям еврооблигаций. Кабмин Украины не предоставил должностным лицам «Нафтогаза» разрешения выполнить обязательства перед держателями еврооблигаций по осуществлению необходимых платежей для уплаты основной суммы и процентов.

2 сентября в Газпроме сообщили, что «Северный поток» полностью остановлен на неопределенный срок после обнаружения неисправности в последней остававшейся турбине.