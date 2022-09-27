Пьяный водитель насмерть сбил двух женщин и врезался в автобус в Москве

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Россия, Москва, Судостроительная улица Карта всех событий

Мужчина, не пытаясь затормозить, сбил двух женщин, после чего врезался в автобус в ЮАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры во вторник, 27 сентября.

По информации ведомства, поздно вечером 24 сентября водитель Mercedes Benz наехал на двух женщин, выходивших из трамвая на Судостроительной улице. После этого он продолжил движение, не сбавляя ход, а затем врезался в автобус.

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В результате столкновения пострадавшие получили травмы, из-за которых позже скончались в больнице. Известно, что мужчина, находившийся за рулем автомобиля, был пьян.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Столичная прокуратура контролирует ход его расследования.

27 сентября еще одно ДТП произошло на внутренней стороне 109-го километра МКАД. Два человека пострадали в результате столкновения грузовиков.