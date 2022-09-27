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«Я кайфую!»: Кадыров рассказал об отношении к санкциям Запада

Евгений Белоусов
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«Я кайфую!»: Кадыров рассказал об отношении к санкциям Запада
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на введение персональных санкций со стороны Новой Зеландии.

— Вы не представляете, какое это потрясающее чувство: знать, что выходца из небольшого чеченского села боятся огромная страна-агрессор и ее спутники. И они ничего не могут поделать с этим страхом — а только рисовать бумажки. Я не шучу: чем больше санкций, тем больше я кайфую! — заявил он.

Политик даже в шутку предложил всем странам в один день объявить «самый жесткий пакет санкций» против него. Такое событие можно будет объявить «Международным днем санкций против Кадырова», написал он в Telegram-канале.

До этого Кадыров заявил, что уклоняющиеся от частичной мобилизации — трусы и люди «второго сорта». Он считает, что такие люди постоянно пользуются благами государства, но не хотят отдавать ничего взамен.

Пацифистские убеждения уклонистов глава Чечни назвал просто сказками, которыми они прикрываются. Подобные граждане являются трусами и «людьми второго сорта», резюмировал он.

Рамзан Кадыров Новая Зеландия Санкции
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