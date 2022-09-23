«Человек второго сорта»: Кадыров обратился к уклонистам

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Уклоняющиеся от объявленной в России частичной мобилизации — это трусы и люди «второго сорта». Об этом в пятницу, 23 сентября, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

— Ты (уклонист — прим. «ВМ») обычный трус, раб своей заячьей души, бросаешь родственников, друзей, знакомых, дом, город. И никакие оправдания не смоют этот твой позор, уклонист. Ты даже трусость свою боишься признать, — заявил он.

Он считает, что такие люди постоянно пользуются благами государства, но не хотят отдавать ничего взамен. Пацифистские убеждения уклонистов глава Чечни назвал просто сказками, которыми они прикрываются.

Подобные люди являются трусами и «людьми второго сорта», написал Кадыров в Telegram-канале.

До этого стало известно, что четыре депутата Государственной думы изъявили желание отправиться в зону специальной военной операции на Украине. Среди них — Дмитрий Хубезов, Дмитрий Саблин, Виталий Милонов, Сергей Сокол.

При этом пресс-секретарь Милонова сообщил, что депутат уже находится в Донбассе, а сам депутат отметил, что многие его знакомые офицеры, запасники и простые граждане добровольно ушли на фронт и верно служат стране.