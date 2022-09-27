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Суд арестовал стрелявшего в охранника клуба в Москве

Георгий Соланович
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Суд арестовал стрелявшего в охранника клуба в Москве
Фото: Telegram / Прокуратура Москвы

Мужчину, обвиняемого в покушении на убийство охранника бара «16 тонн» на улице Пресненский Вал, заключили под стражу на два месяца. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры во вторник, 27 сентября.

— Суд избрал в отношении 58-летнего жителя столицы, обвиняемого в покушении на убийство охранника бара в центре столицы, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 ноября 2022 года, — говорится в сообщении.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 26 сентября. Мужчина поругался с охранником, покинул бар, а затем снова вернулся, но уже с оружием.

Злоумышленник прострелил сотруднику службы безопасности ногу и скрылся. Пострадавший был госпитализирован.

Мужчина свои вину не признал. Ему предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство». Ход расследования контролируется столичной прокуратурой.

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