Глава Каталонии заявил о намерении провести референдум о независимости

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Глава правительства Каталонии Пере Арагонес во вторник, 27 сентября, заявил, что хочет предложить властям Испании соглашение с целью договориться о проведении референдума о самоопределении региона.

— Я хочу предложить государству «соглашение о четкости», которое бы устанавливало, когда и как Каталония сможет вновь воспользоваться своим правом определять (свое будущее — прим. «ВМ»). И я хочу сделать это с максимальной поддержкой каталонского общества, — передает слова Арагонеса ТАСС.

Последний референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября 2017 года. Тогда свыше 90 процентов респондентов отдали свои голоса за выход региона из состава Испании.

После этого бывший глава каталонского женералитета Карлес Пучдемон подписал Декларацию независимости Каталонии и призвал все страны мира признать страну суверенным государством.

В марте Европарламент проголосовал за то, чтобы лишить депутатской неприкосновенности Пучдемона. Этого статуса также лишили двоих законодателей-сепаратистов: их обвинили в попытке свержения государственного строя.