Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Глава Каталонии заявил о намерении провести референдум о независимости

Георгий Соланович
В мире
Глава Каталонии заявил о намерении провести референдум о независимости
Фото: Unsplash

Глава правительства Каталонии Пере Арагонес во вторник, 27 сентября, заявил, что хочет предложить властям Испании соглашение с целью договориться о проведении референдума о самоопределении региона.

— Я хочу предложить государству «соглашение о четкости», которое бы устанавливало, когда и как Каталония сможет вновь воспользоваться своим правом определять (свое будущее — прим. «ВМ»). И я хочу сделать это с максимальной поддержкой каталонского общества, — передает слова Арагонеса ТАСС.

Последний референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября 2017 года. Тогда свыше 90 процентов респондентов отдали свои голоса за выход региона из состава Испании.

После этого бывший глава каталонского женералитета Карлес Пучдемон подписал Декларацию независимости Каталонии и призвал все страны мира признать страну суверенным государством.

В марте Европарламент проголосовал за то, чтобы лишить депутатской неприкосновенности Пучдемона. Этого статуса также лишили двоих законодателей-сепаратистов: их обвинили в попытке свержения государственного строя.

Каталония Испания Референдумы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Даниил Путянин
Даниил Путянин

Чистый воздух — главное богатство

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сам себе инвестор

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Александр Лосото
Александр Лосото

Бухгалтерия против морали

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Сергей Ромашкин
Сергей Ромашкин

Туризм активно развивается

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Все мнения
О проекте