Раритеты военных корреспондентов времен ВОВ представили в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Выставку «Подвиг народа в объективе кинокамеры» представили в Музее Победы, ее подготовили два школьных музея. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения во вторник, 27 сентября.

— Новая выставка посвящена работе журналистов в годы Великой Отечественной. В экспозицию вошло около 100 раритетов. Посетители увидят редкие фотоснимки, награды, документы, рукописи, фронтовые письма и личные вещи известных фотокоров, в том числе Бориса Соколова, Бориса Маневича, Максима Плоскина и других военных хроникеров, — говорится в сообщении.

Гостям выставки также покажут фотоаппараты, кинокамеры, пишущие машинки и другую технику 1930–1940-х годов, которую использовали военные журналисты. Выставка будет работать до 12 октября.

До этого сообщалось, что по инициативе Музея Победы был создан всенародный исторический проект «Лица Победы», который пройдет в Москве 30 сентября при участии 57 библиотек и культурных центров.

Мероприятие начнется в 12:00 в библиотеке № 25 имени военного корреспондента Всеволода Иванова. В рамках проекта запланированы познавательные лекции.