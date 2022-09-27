Библиотеки и культурные центры Москвы присоединятся к проекту «Лица Победы»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Врубеля, 13 Карта всех событий

По инициативе Музея Победы был создан всенародный исторический проект «Лица Победы», он пройдет в Москве 30 сентября при участии 57 библиотек и культурных центров. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения во вторник, 27 сентября.

— Все желающие смогут прийти в удобное для себя учреждение культуры, сотрудники которого помогут внести семейную историю на вечное хранение в Музей Победы. Проект призван сохранить память обо всем поколении советских людей, внесших вклад в Великую Победу, о тех, кто воевал на фронте и кто трудился в тылу, — говорится в сообщении.

Мероприятие начнется в 12:00 в библиотеке № 25 имени военного корреспондента Всеволода Иванова. Участниками акции станут ветераны Великой Отечественной войны, сотрудники Музея Победы, представители культурных учреждений столицы и школьники. В рамках проекта запланированы познавательные лекции.

27 сентября в Музее Победы открылась выставка «Подвиг народа в объективе кинокамеры», посвященная подвигам военных корреспондентов. В центральной части выставки будет представлена инсталляция, отражающая фронтовой быт и работу военных кинооператоров и корреспондентов.