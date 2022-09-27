Межрегиональная школьная конференция пройдет в Музее Победы

Фото: Музей Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 28 сентября состоится межрегиональная конференция школьных музеев. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 27 сентября, сообщили в пресс-службе учреждения.

— У музейных активистов есть возможность представить свои экспозиции в главном военно-историческом музее России, поделиться опытом, выступить с докладами, организовать открытые уроки и многое другое, — говорится в сообщении.

Уточняется, что участники конференции поделятся историей раритетов, представленных в новой экспозиции и расскажут о тематике школьного музея. Учащиеся презентуют культурно-просветительские проекты, а их наставники обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества как в рамках Музея Победы, так и за его пределами.

Так, представители московской школы расскажут об успешном участии в акции «Я поведу тебя в музей» и поделятся опытом сотрудничества с лицеем № 43 города Саранска, в котором действует школьный музей фронтового кинооператора Владимира Сущинского. Ученики калужской школы представят школьный проект «Выездная школа старшеклассника».

До этого в Музее Победы открылась выставка «Подвиг народа в объективе кинокамеры», посвященная подвигам военных корреспондентов. В центральной части выставки будет представлена инсталляция, отражающая фронтовой быт и работу военных кинооператоров и корреспондентов.