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Пространство с имитирующим северное сияние освещением появится на западе Москвы

Александр Афонин
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Пространство с имитирующим северное сияние освещением появится на западе Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Западный административный округ, Можайский район Карта всех событий

В жилом комплексе на западе столицы появится новое общественное пространство с многоуровневым освещением, которое будет напоминать северное сияние. Об этом в среду, 28 сентября, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

— Прогулочные аллеи, центральный бульвар, городскую площадь и тихий сад под перголой украсят несколькими видами уличных светильников, свет которых будет напоминать северное сияние и подчеркивать голографический эффект материала, которым отделаны фасады, даже в темное время суток, — сказал он.

Основным источником света станут уличные светодиодные системы и прожекторы. Они расположатся на опорах высотой в шесть метров. В рамках работ специалисты проведут благоустройство дворов, установят детские и спортивные площадки и многое другое.

По словам руководителя проекта Максима Смирнова, в процессе озеленения рабочие будут использовать природные материалы и покрытия. Они высадят лиственные, хвойные деревья и кустарники, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне Сергей Кузнецов сообщил, что в столичном районе Митино к лету 2023 года специалисты построят общественное пространство с лаунж-зонами, панда-парком и площадками для пляжных видов спорта с песчаным покрытием. Уточняется, что новое пространство рядом с Митинским лесопарком и рекой Сходня.

Москва Сергей Кузнецов Можайский район
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