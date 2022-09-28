Москва выставила на продажу 10 помещений под ведение бизнеса в ЦАО

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Власти Москвы выставили на торги 10 помещений под ведение бизнеса в исторических районах столицы. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков в среду, 28 сентября.

— Предприниматели открывают бизнес в ЦАО, поскольку удачное расположение позволяет им привлечь больше клиентов. Сейчас на торги выставлены объекты площадью от 49,9 до 575,1 квадратного метра. Выбрать помещение можно в зависимости от задач бизнеса и желаемой локации, — рассказал он.

Так, два помещения площадью 91,3 и 233,2 квадратных метра выставили на торги в Таганском районе, еще два объекта площадью 61,9 и 290,2 квадратных метра находятся в Красносельском районе. Другие два лота расположены в Замоскворечье, а их площадь составляет 150,4 и 173,9 квадратных метров.

Крупное помещение площадью 575,1 квадратных метров можно приобрести в Басманном районе, а в Малом Харитоньевском переулке — объект площадью 118,3 квадратных метра. Среди предложений также лоты площадью 155,8 квадратного метра на Никитском бульваре в Пресненском районе и 49,9 «квадрата» на Трубной улице в Мещанском районе.

В помещениях до 100 квадратных метров предлагается открыть парикмахерскую или салон красоты, центр дополнительного образования или художественную студию. При этом крупные лоты больше подходят для офисов, супермаркетов и других коммерческих предприятий, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что власти столицы выставили на торги 70 парковочных мест в Зеленограде.