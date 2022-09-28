Специалисты рассказали о всех этапах производства детской карты «Москвенок»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичные специалисты рассказали об особенностях создания карты «Москвенок» и ее преимуществах. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 28 сентября.

С помощью многофункциональной карты «Москвенок» школьники могут проходить в здание учебного учреждения, оплачивать питание в столовой и проезд в столичном транспорте. При этом родители смогут видеть всю информацию о посещениях и тратах ребенка.

— Функционал сервиса «Москвенок» позволяет родителям не только контролировать посещаемость школьных занятий, но и выбирать и заказывать горячее питание на две недели вперед, ознакомившись с составом меню и блюд, включая их энергетическую ценность и соотношение белков, жиров, углеводов, — рассказал руководитель проекта «Москвенок» Евгений Симановский.

Как уточняется, карты с отечественным чипом выпускаются на площадке компании ISBC в Зеленограде, где организованы все условия для технологичного производства.

На первом этапе создания специальный аппарат расставляет чипы на тонкие пластиковые листы, напоминающих бумагу. После этого оператор оценивает качество каждого и поправляет их при необходимости. Далее происходит процесс приваривания одного чипа за другим, а оператору остается только проверить исправность готового листа.

На следующем этапе лист с чипом и антенной закрывают таким же листом, чтобы защитить их от деформации и механических повреждений.

После этого оператор дает каждому чипу индивидуальный номер, который печатается на самих картах.

В среднем на цикл производства небольшой партии карт уходит 11 часов, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось о новых инструментах пополнения лицевого счета карты «Москвенок».