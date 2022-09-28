Сезон работы фонтанов в Москве завершится 1 октября

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В столице 1 октября завершится сезон работы фонтанов. Об этом в среду, 28 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В этом году завершим сезон работы фонтанов в субботу, 1 октября. После того, как все сооружения выключат, специалисты Комплекса городского хозяйства промоют их со специальным раствором, демонтируют техническое оборудование и приступят к мероприятиям по консервации, — рассказал он.

Заммэра также добавил, что фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами в зимний период закрывают специальными конструкциями. Так, на фонтанах «Репинский» и «Пушкинский» поставят защитные металлические щиты, плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду полностью снесут, а сухие фонтаны в парках и на площадях закроют специальными экранами.

Во время зимнего сезона фонтаны подготовят к следующему лету: проверят и при необходимости обновят насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, проведут профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностику гидравлики. На данный момент в Москве расположено 600 фонтанов.

До этого Бирюков рассказал, что специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории, прилегающей к ТПУ «Северянин-Ростокино» на северо-востоке столицы.