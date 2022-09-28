Эксперт рассказала об убытках PepsiCo после ухода с российского рынка

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Руководитель агентства разработки бизнес-стратегий «Экспонента» Виктория Добровольская рассказала, что американская компания PepsiCo потеряет до 12 миллиардов рублей после ухода с российского рынка. Об этом стало известно в среду, 28 сентября.

По словам эксперта, с середины прошлого века компания открыла в стране более 20 предприятий, инвестировав в каждое порядка 10 миллиардов долларов. Кроме того, Добровольская отметила, что российский рынок для PepsiCo является третьим по объему выручки после США и Мексики.

— Если оценивать убытки компании от полного прекращения производства Pepsi, 7UP, Mountain Dew — то эти цифры могут достигать от 9 до 12 миллиардов рублей — это объем годовой выручки на конец 2022 года с учетом темпов роста компании, — передает слова специалиста Lenta.ru.

20 сентября стало известно, что компания PepsiCo полностью прекратила производство напитков Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России. Это случилось спустя полгода после того, как американская компания заявила о приостановке продаж и производства продукции в стране.