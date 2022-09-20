PepsiCo прекратила производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России

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Компания PepsiCo полностью прекратила производство напитков Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо компании.

— PepsiCo Inc прекратила производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России почти через шесть месяцев после того, как американская компания заявила о приостановке продаж и производства, — цитирует сообщение РИА Новости.

15 сентября сообщалось, что южнокорейская компания Samsung рассчитывает на возвращение на российский рынок до конца нынешнего года. Речь идет в том числе о возобновлении поставок техники ретейлерам и перезапуске официального интернет-магазина на территории России.

Весной этого года на пике санкционной войны многие западные компании приостановили свою работу в России, а то и вовсе заявили о своем уходе из страны. Впоследствии некоторые из них возобновили деятельность, сменив названия, номинальных владельцев или прибегнув к иным манипуляциям. Сообщения о новых «возвращенцах» все чаще мелькают в прессе. О том, какие бренды могут скоро вернуться в Россию и как это скажется на рынке, — в материале «Вечерней Москвы».