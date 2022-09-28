МЦД-3 и МЦД-4 пройдут через 42 района Москвы

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Две новые линии наземного метро пройдут через 42 района Москвы в конце 2023 — начале 2024 года. Об этом в среду, 28 сентября, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— МЦД-3 и МЦД-4 создадут абсолютно новые маршруты, которых не было ранее. Станции наземного метро в пешей доступности появятся у жителей более 40 районов Москвы и Подмосковья. Запуск еще двух диаметров позволит еще большему числу пассажиров пользоваться комфортным городским транспортом с обновленным подвижным составом, тактовым расписанием и выгодными тарифами, — рассказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Так, жителям станет удобнее добираться до телецентра Останкино, где будет расположена одноименная станция будущего МЦД-3, а станция Тестовская МЦД-4 появится у Москва-Сити.

Два новых диаметра улучшат транспортную доступность и для жителей подмосковных городов Химки, Раменское, Реутов, Апрелевка, а также микрорайона Железнодорожный города Балашиха, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

23 сентября специалисты начали приводить к стандарту московского транспорта все станции, включенные в будущие МЦД-3 и МЦД-4. Так, на МЦД-3 приведут в порядок станции Сортировочную, Плющево, Вешняки, Ухтомскую, Панки, Красково, Удельную, Быково, Кратово,