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Собянин рассказал о комплексном благоустройстве 17 станций будущих МЦД-3 и МЦД-4

Лейла Алиева
Город
Собянин рассказал о комплексном благоустройстве 17 станций будущих МЦД-3 и МЦД-4
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Специалисты приводят к стандарту московского транспорта все станции, включенные в будущие МЦД-3 и МЦД-4. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Запланировали комплексное благоустройство 17 станций будущих МЦД-3 и МЦД-4. Отремонтируем кассы, платформы, фасады станций и навесы. Улучшим освещение, установим новую навигацию, в том числе электронные табло, — рассказал он.

По словам мэра, на МЦД-3 специалисты приведут в порядок станции Сортировочную, Плющево, Вешняки, Ухтомскую, Панки, Красково, Удельную, Быково, Кратово, на МЦД-4 — Солнечную, Кусково, Новогиреево, Реутов, Никольское, Салтыковскую, Кучино, Нижегородскую.

При этом ожидается, что данные диаметры будут перевозить более миллиона пассажиров в сутки, а транспортная доступность улучшится более чем в 40 районах города, отметил Собянин в своем Telegram-канале.

Недавно стало известно, что в конце 2023 — начале 2024 года 10 крупнейших транспортно-пересадочных узлов в центре Москвы станут частью второго и третьего направлений Московских центральных диаметров.

Транспорт Благоустройство МЦД Москва Сергей Собянин
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