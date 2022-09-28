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Ефимов: Резидент технополиса «Москва» будет производить грузовые электромобили

Евгений Белоусов
Город
Ефимов: Резидент технополиса «Москва» будет производить грузовые электромобили
Фото: Пресс-служба

Компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» стала резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» и готовится к запуску завода по производству инновационных грузовых электромобилей. Об этом в среду, 28 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Компания вложила более 300 миллионов рублей в разработку российского электрогрузовика. В особой экономической зоне столицы предприятию предоставили готовые помещения и создали все условия для реализации успешной финансовой модели развития, — заявил он.

По словам Ефимова, завод находится на завершающей стадии подготовки к запуску. Компания уже внедрила на производстве около 30 собственных инновационных решений.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, добавил, что компания будет выпускать бортовую электронику и электродвигатели, доведя локализацию практически до 100 процентов.

Уточняется, что после запуска завода технополис может стать одним из центров создания отечественного электротранспорта. На данный момент на заводе идет монтаж оборудования, отметил генеральный директор технополиса Геннадий Дегтев.

До этого Ефимов сообщил, что в настоящее время 17 высокотехнологичных предприятий возводятся на площадке «Алабушево» особой экономической зоны Москвы.

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