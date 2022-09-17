Ефимов: На площадке технополиса «Москва» построят 17 высокотехнологичных предприятий

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В настоящее время 17 высокотехнологичных предприятий возводятся на площадке «Алабушево» особой экономической зоны Москвы. Об этом в субботу, 17 сентября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Площадка «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» занимает почти 158 гектаров. Из них 11 гектаров являются свободными для застройки, и сегодня там возводится 17 новых высокотехнологичных предприятий, — заявил он.

По словам Ефимова, три завода планируют ввести цеха в эксплуатацию уже в этом году. Они будут выпускать печатные платы и электронные модули, фармацевтические препараты, а также приборы для измерения параметров энергоресурсов в инженерных сетях.

Также в ближайшие три года заработают заводы по производству твердосплавных ленточных и дисковых пил для резки металлов и сплавов, вилочных погрузчиков, автомобильной электроники, изделий из металлов по технологиям аддитивной 3D-металлопечати, онкотесты и индивидуальные средства самоконтроля уровня глюкозы, упаковки для лекарств, а также выпуску программного обеспечения для сим-карт.

Как уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, семь предприятий связаны с медицинскими технологиями, оборудованием, биофармацевтикой. Остальные занимаются производством современных материалов.

Общий объем инвестиций, осуществленных резидентами площадки «Алабушево» составил более 28 миллиардов рублей, добавил генеральный директор столичной ОЭЗ Геннадий Дегтев.

12 сентября Ефимов сообщил, что столичные производители за 7 месяцев 2022 года увеличили выпуск медицинского оборудования почти на 60 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.