Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Паркинг на 300 автомобилей в Московском выполнят в черно-оранжевой гамме

Александр Афонин
Город
Паркинг на 300 автомобилей в Московском выполнят в черно-оранжевой гамме
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Россия, Москва, Московский Карта всех событий

Москомархитектура согласовала проект паркинга на 300 машино-мест, который планируют построить в составе жилой застройки в городе Московский. Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов в среду, 28 сентября.

— Отделка будет выполнена фасадными кассетами из просечно-вытяжной сетки из оцинкованной стали с полимерным покрытием. По поручению мэра Сергея Собянина Москомархитектура уделяет особое внимание качеству инфраструктуры новых жилых комплексов, и паркинги, — сказал он.

Площадь здания составит восемь тысяч квадратных метров, а высота — пять этажей. Хранение автомобилей будет организовано по манежному типу. Это позволит обеспечить свободу маневрирования и комфортное расположение транспорта.

До этого Сергей Кузнецов сообщил, что в жилом комплексе на западе столицы появится новое общественное пространство с многоуровневым освещением, которое будет напоминать северное сияние. Основным источником света станут уличные светодиодные системы и прожекторы. Их расположат на опорах высотой в шесть метров.

Новая Москва Сергей Кузнецов Парковки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Даниил Путянин
Даниил Путянин

Чистый воздух — главное богатство

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сам себе инвестор

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Александр Лосото
Александр Лосото

Бухгалтерия против морали

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Сергей Ромашкин
Сергей Ромашкин

Туризм активно развивается

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Все мнения
О проекте