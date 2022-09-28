Паркинг на 300 автомобилей в Московском выполнят в черно-оранжевой гамме

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Московский Карта всех событий

Москомархитектура согласовала проект паркинга на 300 машино-мест, который планируют построить в составе жилой застройки в городе Московский. Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов в среду, 28 сентября.

— Отделка будет выполнена фасадными кассетами из просечно-вытяжной сетки из оцинкованной стали с полимерным покрытием. По поручению мэра Сергея Собянина Москомархитектура уделяет особое внимание качеству инфраструктуры новых жилых комплексов, и паркинги, — сказал он.

Площадь здания составит восемь тысяч квадратных метров, а высота — пять этажей. Хранение автомобилей будет организовано по манежному типу. Это позволит обеспечить свободу маневрирования и комфортное расположение транспорта.

До этого Сергей Кузнецов сообщил, что в жилом комплексе на западе столицы появится новое общественное пространство с многоуровневым освещением, которое будет напоминать северное сияние. Основным источником света станут уличные светодиодные системы и прожекторы. Их расположат на опорах высотой в шесть метров.