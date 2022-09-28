Последний квартал ЖК «Город на реке Тушино — 2018» ввели в эксплуатацию

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

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Заключительный квартал жилого комплекса «Город на реке Тушино — 2018» сдали в эксплуатацию. Об этом в среду, 28 сентября, сообщил председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко.

Новостройка переменной этажности состоит из двух блоков, объединенных подземным паркингом на 414 машино-мест.

— Мосгосстройнадзор оформил разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома с подземным паркингом и закрытым благоустроенным двором. После передачи квартала управляющей компании дольщики смогут в установленном порядке получить свои квартиры. Новостройка станет частью комплексной застройки бывшего аэрополя и примером эффективного освоения подобных территорий, — отметил Войстратенко.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, в квартале расположено 490 квартир, а его площадь составляет более 64 тысяч квадратных метров. Всего в ЖК возведено шесть корпусов-кварталов, где размещено 3370 квартир, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев сообщил, что до конца года планируется достроить свыше 30 домов по реновации общей площадью более 850 тысяч квадратных метров. Он отметил, что темпы строительства жилья постоянно растут.