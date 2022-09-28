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Боррель заявил, что инциденты на «Северных потоках» носят преднамеренный характер

Александр Афонин
В мире
Боррель заявил, что инциденты на «Северных потоках» носят преднамеренный характер
Фото: flickr/european_parliament

Произошедшие инциденты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не являются случайностью, а носят преднамеренный характер. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в среду, 28 сентября.

— ЕС глубоко обеспокоен повреждением «Северных потоков». Вопросы безопасности и окружающей среды имеют наивысший приоритет. Эти инциденты не случайны и затрагивают всех нас. Вся имеющаяся информация указывает на то, что эти утечки являются результатом преднамеренных действий, — сказал он.

Боррель добавил, что Евросоюз поддержит любое расследование, которое позволит получить ясность ситуации и укажет на причины. Кроме того, объединение намерено предпринять необходимые для повышения устойчивости энергетической безопасности решения, передает РИА Новости.

Эксперт Агентства нефтегазовой информации Александр Хуршудов в беседе с «Вечерней Москвой» обозначил возможные причины инцидента. По его словам, важно дождаться уточнений по произошедшей ситуации — тогда можно будет делать конкретные выводы.

Евросоюз (ЕС) Жозеп Боррель Северный поток
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