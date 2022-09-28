Мобилизованные смогут заключить брак в день подачи заявления

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Граждане, призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации, смогут заключить брак в день подачи заявления. Об этом в среду, 28 сентября, сообщили в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

— Согласно статье 11 Семейного кодекса РФ при наличии особых обстоятельств брак может быть заключен в день подачи заявления. Частичная мобилизация в России может рассматриваться как особое обстоятельство, то есть руководитель органа ЗАГС может принять решение о проведении регистрации брака непосредственно в день подачи заявления, — говорится в сообщении.

В данном случае необходимо предоставить документ, который подтверждает призыв гражданина на службу по мобилизации, например, повестку, справку или извещение, говорится в Telegram-канале «ЗАГС.Москва».

В сентябре стало известно, что с начала текущего года в московские органы ЗАГС поступило более 80 тысяч заявлений о заключении брака, из которых свыше 60 процентов было подано онлайн. Начальник Управления ЗАГС Светлана Уханева рассказала, что подать заявление можно минимум за месяц и максимум за год до выбранной даты.