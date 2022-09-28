Захарова прокомментировала невыдачу визы Анатолию Карпову

Фото: МИД РФ

Правительство Швейцарии неспособно проводить политику нейтралитета после отказа в предоставлении визы шахматисту Анатолию Карпову. Об этом сообщила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова в среду, 28 сентября.

— Берн демонстрирует неспособность проводить политику нейтралитета, которую много лет считал своим достижением, — заявила Захарова в своем Telegram-канале.

Как уточняется, виза гроссмейстеру была необходима для участия в демонстрации фильма «Чемпион мира», которая должна была состояться в женевской штаб-квартире ООН.

До этого сообщалось, что Венгрия продолжит выдавать гражданам России шенгенские визы.

В свою очередь руководство Финляндии приняло решение ограничить для россиян въезд в страну. Уточняется, что основанием для принятия такого решения стал «серьезный ущерб» международному авторитету республики.

13 сентября гражданам России начали отказывать во въезде в Грузию из Турции без объяснения причин. «Вечерняя Москва» выяснила, куда сейчас могут отправиться русские туристы и как избежать отказа в пересечении границы.