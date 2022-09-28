150 тысяч рублей за поездку: мошенники обманули москвича, которого согласились подвезти

Житель столицы сам отдал 150 тысяч рублей мошенникам, которые согласились его подвезти. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в среду, 28 сентября.
По его словам, 23-летний мужчина остановил машину, чтобы попросить подвезти его до дома. Два молодых человека, сидевших в машине, согласились.
По дороге один из попутчиков попросил у москвича телефон с открытым банковским приложением, сославшись на то, что у самого попутчика не работает карта, но нужно снять деньги.
Воспользовавшись доверием пассажира, злоумышленник оформил кредит на 150 тысяч рублей и попросил пострадавшего обналичить их. Ничего не подозревающий москвич согласился и на заправке в Зеленограде снял в банкомате деньги и передал их мошеннику.
Лишь спустя несколько дней молодой человек понял, что его обманули, после чего обратился в полицию.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по месту жительства. Им оказался 24-летний житель Тверской области. На момент поимки деньги он успел потратить. Фигурант находится под подпиской о невыезде.
Еще один случай мошенничества произошел в столице. Трое злоумышленников подделали документы и переоформили на себя чужую квартиру на объекте долевого строительства.