Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

150 тысяч рублей за поездку: мошенники обманули москвича, которого согласились подвезти

Степан Жирнов
Происшествия
150 тысяч рублей за поездку: мошенники обманули москвича, которого согласились подвезти
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Житель столицы сам отдал 150 тысяч рублей мошенникам, которые согласились его подвезти. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в среду, 28 сентября.

По его словам, 23-летний мужчина остановил машину, чтобы попросить подвезти его до дома. Два молодых человека, сидевших в машине, согласились.

По дороге один из попутчиков попросил у москвича телефон с открытым банковским приложением, сославшись на то, что у самого попутчика не работает карта, но нужно снять деньги.

Воспользовавшись доверием пассажира, злоумышленник оформил кредит на 150 тысяч рублей и попросил пострадавшего обналичить их. Ничего не подозревающий москвич согласился и на заправке в Зеленограде снял в банкомате деньги и передал их мошеннику.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Лишь спустя несколько дней молодой человек понял, что его обманули, после чего обратился в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по месту жительства. Им оказался 24-летний житель Тверской области. На момент поимки деньги он успел потратить. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Еще один случай мошенничества произошел в столице. Трое злоумышленников подделали документы и переоформили на себя чужую квартиру на объекте долевого строительства.

Зеленоград попутчик Москва Деньги МВД
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Даниил Путянин
Даниил Путянин

Чистый воздух — главное богатство

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сам себе инвестор

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Александр Лосото
Александр Лосото

Бухгалтерия против морали

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Сергей Ромашкин
Сергей Ромашкин

Туризм активно развивается

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Все мнения
О проекте