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Андрей Бочкарев: Парк в составе ТПУ «Некрасовка» станет комфортным общественным пространством

Александр Афонин
Город
Андрей Бочкарев: Парк в составе ТПУ «Некрасовка» станет комфортным общественным пространством
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Некрасовка, микрорайон Люберецкие Поля Карта всех событий

Новый парк, который войдет в состав транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Некрасовка», объединит логистическую и рекреационную функции. Об этом в среду, 28 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Новым общественным пространством будут пользоваться как пассажиры ТПУ, так и местные жители. В парке расположены три крытые аллеи, через которые горожане в любую погоду смогут с комфортом добраться до метро, а также пройти к автобусным остановкам, — сказал он.

Заммэра добавил, что в процессе работ специалисты высадили около 22 тысяч деревьев и кустарников. Растения адаптированы к климату средней полосы России. Кроме того, рабочие обустроили газоны, дорожки, детские и спортивные площадки и так далее.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что на стадии проектирования парка уклон делался на принципы удобства, безопасности и экологичности. Так, детские площадки вымощены травмобезопасным покрытием, а фонтан оснащен интеллектуальной системой управления.

По словам генерального директора ООО «Институт «Мосинжпроект» Рустама Черкесова, дорожно-тропиночная сеть парка создана таким образом, что она объединяет все функциональные зоны. Они имеют максимально короткие маршруты.

12 сентября Андрей Бочкарев сообщил, что специалисты заканчивают работы в рамках благоустройства многофункциональной общественной зоны, которая войдет в состав ТПУ «Некрасовка». Он уточнил, что парк расположится между Рождественской и Покровской улицами и займет площадь 4,5 гектара.

Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) Андрей Бочкарев Парки
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