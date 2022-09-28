Территорию у станции метро «Окская» освободили от самостроя

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Россия, Москва, Некрасовская линия, метро Окская Карта всех событий

Специалисты столичной Госинспекции по недвижимости в ходе мониторинга юго-востока Москвы выявили нелегальные объекты строительства у станции столичного метрополитена «Окская». Об этом в среду, 28 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Недобросовестный предприниматель на территории с адресным ориентиром Рязанский проспект, владение 30, при отсутствии правовых оснований и разрешительной документации возвел три строения для осуществления коммерческой деятельности — в постройках работали шиномонтаж, кофейня и табачный киоск, — сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Он отметил, что территория, на которой расположились объекты, предназначена для беспрепятственного передвижения пешеходов. Возведение каких-либо строений на ней не предусмотрено.

По окончании проверки сотрудники ведомства потребовали демонтировать объекты. Просьба была выполнена силами владельца. На данный момент территория у станции метро «Окская» снова доступна для беспрепятственного прохода горожан.