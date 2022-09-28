Bloomberg: Apple не станет наращивать производство iPhone 14 из-за низкого спроса

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Американская компания Apple приняла решение не увеличивать производство смартфонов iPhone 14 в связи с низким спросом на данную модель. Об этом в среду, 28 сентября, сообщает агентство Bloomberg.

Уточняется, что компания уже сообщила поставщикам комплектующих, что не станет наращивать производство телефонов на шесть миллионов единиц во второй половине этого года. До конца года Apple планирует выпустить 90 миллионов смартфонов, что примерно соответствует показателям прошлого года.

По данным агентства, на китайском рынке смартфонов, являющемся крупнейшим в мире, объем покупок iPhone 14 по итогам первых трех дней после его выхода в продажу оказался на 11 процентов ниже, чем у iPhone 13 в прошлом году.

26 сентября корпорация Apple начала производство смартфонов iPhone 14 в Индии. Новейшая серия iPhone, произведенная в стране, также включает в себя модели iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Собранные в Индии устройства будут доступны местным покупателям уже в ближайшие несколько дней.