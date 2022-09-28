Реконструкция Бехтеревских прудов стартовала на юге Москвы

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Аршиновский парк Карта всех событий

Специалисты приступили к работам по реконструкции Верхнего и Нижнего Бехтеревских прудов в Аршиновском парке столицы. Об этом в среду, 28 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Начались мероприятия по очистке и восстановлению Верхнего и Нижнего Бехтеревских прудов, их общая площадь — 1,1 гектара. Каскадные водоемы вырыли еще в конце 1970-х годов, на протяжении многих лет они остаются популярным местом отдыха горожан, — отметил он.

По словам заммэра, в рамках проводимых работ специалисты очистят водоемы от иловых отложений и мусора, проведут углубление дна для обеспечения средней глубины до двух метров и максимальных глубин до 3,6–3,8 метра. Главная задача реконструкции — сохранить рекреационную функцию прудов. Для этого будет насыпано природное песчаное дно с зимовальными ямами для рыб.

До этого Бирюков сообщил, что в столице 1 октября завершится сезон работы фонтанов. Он напомнил, что фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами в зимний период закрывают специальными конструкциями.