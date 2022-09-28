Рафик Загрутдинов: Переход через МЦД-1 в районе Гвардейской улицы построен наполовину

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Западный административный округ, Можайский район Карта всех событий

До конца года специалисты завершат строительство надземного перехода через пути первого Московского центрального диаметра (МЦД-1), расположенного на пересечении улиц Полоцкой и Гвардейской. Об этом в среду, 28 сентября, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Сооружение позволит улучшить транспортную доступность районов Можайский и Кунцево. Его длина составит 120 метров, что сделает мост одним из самых длинных в городе. На данный момент специалисты закончили 50 процентов работ.

— Мэр Москвы поставил задачу до 2024 года построить восемь внеуличных пешеходных переходов через МЦД-1. На данный момент в столице идет строительство четырех из них. Они позволят комфортно и безопасно переходить через пути в условиях интенсивного движения железнодорожного транспорта, — цитирует главу департамента официальный сайт мэра Москвы.

21 сентября Рафик Загрутдинов сообщил, что готовность эстакады-съезда на южном участке Московского скоростного диаметра с новой магистрали на Волгоградский проспект составляет 40 процентов. По его словам, длина участка составит 710 метров, а двигаться автомобили будут по двум полосам в одном направлении.