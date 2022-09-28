Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Рафик Загрутдинов: Переход через МЦД-1 в районе Гвардейской улицы построен наполовину

Александр Афонин
Город
Рафик Загрутдинов: Переход через МЦД-1 в районе Гвардейской улицы построен наполовину
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Западный административный округ, Можайский район Карта всех событий

До конца года специалисты завершат строительство надземного перехода через пути первого Московского центрального диаметра (МЦД-1), расположенного на пересечении улиц Полоцкой и Гвардейской. Об этом в среду, 28 сентября, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Сооружение позволит улучшить транспортную доступность районов Можайский и Кунцево. Его длина составит 120 метров, что сделает мост одним из самых длинных в городе. На данный момент специалисты закончили 50 процентов работ.

— Мэр Москвы поставил задачу до 2024 года построить восемь внеуличных пешеходных переходов через МЦД-1. На данный момент в столице идет строительство четырех из них. Они позволят комфортно и безопасно переходить через пути в условиях интенсивного движения железнодорожного транспорта, — цитирует главу департамента официальный сайт мэра Москвы.

21 сентября Рафик Загрутдинов сообщил, что готовность эстакады-съезда на южном участке Московского скоростного диаметра с новой магистрали на Волгоградский проспект составляет 40 процентов. По его словам, длина участка составит 710 метров, а двигаться автомобили будут по двум полосам в одном направлении.

Строительство МЦД Рафик Загрутдинов
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Даниил Путянин
Даниил Путянин

Чистый воздух — главное богатство

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сам себе инвестор

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Александр Лосото
Александр Лосото

Бухгалтерия против морали

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Сергей Ромашкин
Сергей Ромашкин

Туризм активно развивается

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Все мнения
О проекте