Москвичка разбила молотком стекла в машине соседа из-за затянувшейся ссоры. Видео

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Россия, Москва, Дмитровское шоссе Карта всех событий

Пьяная жительница столицы разбила молотком стекла иномарки своего соседа из-за затянувшейся ссоры. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в среду, 29 сентября.

По ее словам, 40-летняя злоумышленница в состоянии алкогольного опьянения пришла с молотком к автомобилю своего 53-летнего соседа, который был припаркован во дворе дома на Дмитровском шоссе, и разбила лобовое и боковые стекла машины. Ущерб оценили в 46 тысяч рублей.

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Пострадавший заявил об этом в полицию, и женщину задержали. Оказалось, что причиной поступка стал затянувшийся конфликт между соседями.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Фигурантка находится под подпиской о невыезде.

Другой случай умышленной порчи имущества случился в столичном метро. Молодой человек так хотел пройти на станцию «зайцем», что разбил створку турникета.