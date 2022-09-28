Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москвичка разбила молотком стекла в машине соседа из-за затянувшейся ссоры. Видео

Степан Жирнов
Происшествия
Москвичка разбила молотком стекла в машине соседа из-за затянувшейся ссоры. Видео
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Россия, Москва, Дмитровское шоссе Карта всех событий

Пьяная жительница столицы разбила молотком стекла иномарки своего соседа из-за затянувшейся ссоры. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в среду, 29 сентября.

По ее словам, 40-летняя злоумышленница в состоянии алкогольного опьянения пришла с молотком к автомобилю своего 53-летнего соседа, который был припаркован во дворе дома на Дмитровском шоссе, и разбила лобовое и боковые стекла машины. Ущерб оценили в 46 тысяч рублей.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Пострадавший заявил об этом в полицию, и женщину задержали. Оказалось, что причиной поступка стал затянувшийся конфликт между соседями.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Фигурантка находится под подпиской о невыезде.

Другой случай умышленной порчи имущества случился в столичном метро. Молодой человек так хотел пройти на станцию «зайцем», что разбил створку турникета.

Автомобили Дмитровский район Москва МВД Преступления
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Даниил Путянин
Даниил Путянин

Чистый воздух — главное богатство

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сам себе инвестор

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Александр Лосото
Александр Лосото

Бухгалтерия против морали

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Сергей Ромашкин
Сергей Ромашкин

Туризм активно развивается

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Все мнения
О проекте