Молодой человек спешил проскочить «зайцем» и разбил створку турникета в метро

В столичном метро молодой человек сломал створку турникета, когда пытался пройти на станцию без оплаты проезда. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь во вторник, 27 сентября.
По ее словам, мужчина зашел на станцию метро «Царицыно» Замоскворецкой линии, и прошел на платформу, не оплатил проезд, пробив плечом створку турникета. Произошедшее попало на видео с камер наблюдения.
Сотрудники полиции установили личность злоумышленника и задержали его на станции метро «Павелецкая», после чего доставили в отдел полиции.
По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Вандализм». Подозреваемый подписал обязательство о явке.
Еще один случай вандализма произошел в Подмосковье в августе. На «Станиславском» кладбище недовольный завещанием москвич разбил кувалдой надгробия на могилах родственников.