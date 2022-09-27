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Молодой человек спешил проскочить «зайцем» и разбил створку турникета в метро

Степан Жирнов
Происшествия
Молодой человек спешил проскочить «зайцем» и разбил створку турникета в метро
Фото: Пресс-служба УВД на Московском метрополитене
Россия, Москва, метро Царицыно Карта всех событий

В столичном метро молодой человек сломал створку турникета, когда пытался пройти на станцию без оплаты проезда. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь во вторник, 27 сентября.

По ее словам, мужчина зашел на станцию метро «Царицыно» Замоскворецкой линии, и прошел на платформу, не оплатил проезд, пробив плечом створку турникета. Произошедшее попало на видео с камер наблюдения.

Видео: Пресс-служба УВД на Московском метрополитене

Сотрудники полиции установили личность злоумышленника и задержали его на станции метро «Павелецкая», после чего доставили в отдел полиции.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Вандализм». Подозреваемый подписал обязательство о явке.

Еще один случай вандализма произошел в Подмосковье в августе. На «Станиславском» кладбище недовольный завещанием москвич разбил кувалдой надгробия на могилах родственников.

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