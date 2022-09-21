Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Недовольный завещанием москвич разбил могилы родственников кувалдой

Юлия Курганова
Происшествия
Недовольный завещанием москвич разбил могилы родственников кувалдой
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
кладбище «Станиславское» Карта всех событий

В столичном суде рассматривалось дело в отношении мужчины, который осквернил могилы трех своих родственников.

Инцидент случился в августе на кладбище «Станиславское» в поселении Десеновское. Накануне происшествия у обвиняемого скончалась бабушка. Когда родственники ознакомились с завещанием, оказалось, что дом покойной достанется ее дочери, а не внуку. Тогда мужчина пришел в ярость и приехал на кладбище, где захоронена не только его бабушка, но и дядя и тетя. Он схватил кувалду и разбил памятники на могилах всех трех его умерших родственников.

Вскоре в полиции установили причастность москвича к вандализму. Мужчина не скрывался и сразу признал свою вину.

Щербинский районный суд признал россиянина виновным и обязал выплатить штраф 10 тысяч рублей, сообщает издание «Московский комсомолец».

5 сентября суд признал виновным вандала, осквернившего мемориал погибшим в ВОВ в Подмосковье. Орехово-Зуевский городской суд приговорил местного жителя к 300 часам обязательных работ.

Новая Москва могила Вандализм Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

А Клинтон снова врет о расширении НАТО

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не тратьте силы ребенка напрасно

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кавказские хребты соблазняют Запад

Все мнения
О проекте