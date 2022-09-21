Недовольный завещанием москвич разбил могилы родственников кувалдой

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кладбище «Станиславское» Карта всех событий

В столичном суде рассматривалось дело в отношении мужчины, который осквернил могилы трех своих родственников.

Инцидент случился в августе на кладбище «Станиславское» в поселении Десеновское. Накануне происшествия у обвиняемого скончалась бабушка. Когда родственники ознакомились с завещанием, оказалось, что дом покойной достанется ее дочери, а не внуку. Тогда мужчина пришел в ярость и приехал на кладбище, где захоронена не только его бабушка, но и дядя и тетя. Он схватил кувалду и разбил памятники на могилах всех трех его умерших родственников.

Вскоре в полиции установили причастность москвича к вандализму. Мужчина не скрывался и сразу признал свою вину.

Щербинский районный суд признал россиянина виновным и обязал выплатить штраф 10 тысяч рублей, сообщает издание «Московский комсомолец».

5 сентября суд признал виновным вандала, осквернившего мемориал погибшим в ВОВ в Подмосковье. Орехово-Зуевский городской суд приговорил местного жителя к 300 часам обязательных работ.