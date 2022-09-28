Движение транспорта ограничат в районе 24-го километра МКАД из-за строительных работ

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, МКАД, 24-й километр Карта всех событий

Движение транспорта в районе 24-го километра МКАД ограничат из-за проведения строительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 28 сентября.

— С 3 октября по 25 декабря будет закрыт местный проезд в районе 24-го километра МКАД. Там будут проводиться строительные работы, — говорится в сообщении.

Так, в эти дни будет перекрыт местный проезд от владения 12 до владения 1, корпус 1, по 24-му километру МКАД. Ограничение движения будет на внешней стороне МКАД от владения 4, строение 8, по 25-му километру МКАД до владения 1, корпуса 1, по 24-му километру МКАД. При этом благодаря переразметке проезжей части сохранится движение по пяти полосам.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Столичных водителей призвали заранее выбирать пути объезда, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что в связи с проведением работ по реконструкции инженерных сетей в Таганском районе ограничат движение транспорта. Так, с 1 октября по 24 ноября круглосуточно будет ограничено движение по двум полосам на участке в районе дома 1/15 на Котельнической набережной.