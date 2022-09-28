Столичные школьники завоевали три золотых медали на первенстве мира по шахматам

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Учащиеся столичных школ завоевали три золотых и одну серебряную награду на первенстве мира по шахматам в Грузии. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки в среду, 28 сентября.

— Московские школьники завоевали три золотых и одну серебряную медали на первенстве мира по шахматам среди детей. Соревнования проходили в возрастных категориях игроков до восьми, 10 и 12 лет в Батуми (Грузия) с 15 по 28 сентября, — говорится в сообщении.

Так, награды получили ученица Детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ) имени Ботвинника образовательного центра «Воробьевы горы» Виктория Меркулова, ученик ДЮСШ «Этюд» Артем Усков и Ника Венская, недавно переехавшая в Москву из Белоруссии, принес команде серебро москвич Роман Шогджиев.

Участие на первенстве мира по шахматам приняли 747 школьников из 68 стран, передает агентство городских новостей «Москва».

Недавно учащихся 6–11-х классов столичных школ пригласили принять участие в турнире имени М. В. Ломоносова, где они будут состязаться в восьми направлениях. Регистрация участников продлится до 17:59 30 сентября, а состязание пройдет 2 октября.