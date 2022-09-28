Полиция задержала троих страйкболистов после обращения местных жителей

Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Полиция задержала троих страйкболистов в Перми после жалоб местных жителей. Об этом стало известно в среду, 28 сентября.

Сам инцидент произошел во вторник, 27 сентября. Жители улицы Мира Индустриального района Перми увидели, как трое неизвестных молодых людей надевают на улице камуфляжную форму, достают оружие и гранаты. Испуганные граждане незамедлительно обратились в полицию.

На вызов прибыл наряд сотрудников ведомства. В ходе проверки выяснилось, что мужчины опасности не представляли, а просто готовились поиграть в страйкбол. По данному факту проводится проверка, цитирует «КП» пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю.

Похожая история происходила и в столице. Подросток решил пострелять из игрушечного оружия у одной из московских школ. Его отца заставили платить за это штраф.