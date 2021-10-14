Отцу стрелявшего у столичной школы подростка предстоит выплатить штраф в 500 рублей

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На отца 15-летнего подростка, который накануне стрелял из страйкбольного ружья рядом с московской школой, составили административный протокол. Об этом в четверг, 14 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника «ВМ», протокол составлен по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Отцу подростка предстоит выплатить штраф в размере 500 рублей.

Также источник «ВМ» сообщил, что у подростка имеется гражданство США. Он родился в 2006 году в Хьюстоне.

13 октября возле школы № 1260 на юго-западе Москвы произошла стрельба. Ее устроил молодой человек в камуфляжной форме. Подозрительного юношу заметила местная жительница. Она немедленно сообщила о происшествии в полицию. По словам женщины, подросток долгое время стоял с автоматом рядом с учебным заведением, после чего несколько раз выстрелил в воздух и скрылся.

В результате инцидента никто не пострадал. Ученики оперативно среагировали на появление у стен здания человека с оружием в руках. Пока на улице слышалась выстрелы, школьники соорудили баррикады у дверей.

Прибывшие на место правоохранители задержали стрелка в районе дома № 66 на Ленинском проспекте. Им оказался 15-летний Александр. Известно, что задержанный увлекается страйкболом, и именно из ружья для этой игры он производил выстрелы в воздух.

Позже полицейские провели обыски в квартире молодого человека, где обнаружили два электрических и шесть спринговых пистолетов.

Друзья парня в разговоре с корреспондентов «ВМ» рассказали, что он «обычный подросток» и никогда «подобного не вытворял», да и вообще не проявлял агрессию по отношению к окружающим.

В свою очередь отец подростка, комментируя поступок сына, подтвердил, что мальчик увлекается страйкболом. В парк рядом со школой он пошел, чтобы попрактиковаться в стрельбе. По его словам, Саша всего лишь «хотел пострелять по тарелочкам» и немного увлекся.