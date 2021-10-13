«Вроде норм пацан»: друзья рассказали о подростке, открывшем стрельбу возле школы в Москве

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Россия, Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

Молодой человек, устроивший стрельбу из страйкбольного ружья около столичной школы, никогда «подобного не вытворял», да и вообще не проявлял агрессию по отношению к окружающим. Об этом в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» рассказали друзья задержанного подростка.

13 октября возле школы № 1260 на юго-западе Москвы произошла стрельба. Ее устроил молодой человек в камуфляжной форме. Подозрительного юношу заметила местная жительница. Она немедленно сообщила о происшествии в полицию. По словам женщины, подросток долгое время стоял с автоматом рядом с учебным заведением, после чего несколько раз выстрелил в воздух и скрылся. В результате инцидента никто не пострадал. Ученики оперативно среагировали на появление у стен здания человека с оружием в руках. Пока на улице слышалась выстрелы, школьники соорудили баррикады у дверей.

Прибывшие на место правоохранители задержали стрелка в районе дома № 66 на Ленинском проспекте. Им оказался 15-летний Александр. Известно, что задержанный увлекается страйкболом, и именно из ружья для этой игры он производил выстрелы в воздух. Позже полицейские провели обыски в квартире молодого человека, где обнаружили два электрических и шесть спринговых пистолетов.

По словам подруги парня Анны Петровой (данные изменены — прим. «ВМ»), Александр никогда ранее не вел себя враждебно по отношению к одноклассникам и общим знакомым.

— Мне он казался обычным парнем-подростком. За время нашего общения, правда, бывали небольшие ссоры с общими друзьями из-за игры в футбол. Конкретно в мой адрес и по отношению к другим ребятам агрессии он не проявлял. Мы с ним абсолютно нормально продолжаем общаться, — рассказала Анна.

Еще один друг стрелка Роман Власов (данные изменены — прим. «ВМ») сообщил «ВМ», что тоже ничего подобного за Александром ранее не замечал.

— Он всегда был спокойным. Его единственным увлечением была компьютерная игра в футбол. Вроде норм пацан, — поделился друг.

Видео: Telegram / 112

В свою очередь отец парня, комментируя поступок сына, подтвердил, что мальчик увлекается страйкболом. Чтобы попрактиковаться в стрельбе, Саша пошел в парк около школы. Мужчина считает, что о последствиях ребенок просто не подумал. По его словам, Саша всего лишь «хотел пострелять по тарелочкам» и немного увлекся.

— С кем не бывает, — передает его слова телеграмм-канал «МК: срочные новости».

В настоящее время стрелок находится в отделе полиции. Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются.