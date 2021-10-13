Не подумал: отец устроившего стрельбу возле школы подростка объяснил его поступок

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Россия, Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

Отец 15-летнего молодого человека, который устроил стрельбу из страйкбольного оружия около школы по заброшенному зданию на Ленинском проспекте, рассказал о причинах поступка своего сына. Об этом стало известно в среду, 13 октября.

По словам родителя, подросток увлекается страйкболом. Чтобы попрактиковаться в стрельбе, мальчик пошел в парк у общеобразовательного учреждения.

Отец подчеркнул, что о последствиях ребенок не подумал, передает Telegram-канал «РЕН ТВ Новости».

Также в СМИ сообщили, что отец подростка — топ-менеджер крупной нефтяной компании.

В среду днем, 13 октября, очевидцы сообщили в МВД, что слышали хлопки, а также видели некоего мужчину в камуфляжной форме. Инцидент произошел недалеко от дома 62 на Ленинском проспекте.

После сообщения о потенциальной угрозе учителя и ученики школы забаррикадировались в классах. Также стало известно, что предполагаемый стрелок живет в 500 метрах от указанной школы.

Позже стало известно, что подросток некоторое время стоял у забора школы, несколько раз выстрелил в воздух, а затем скрылся.

Также в пресс-службе ГУ МВД России по городу «Вечерней Москве» пояснили, что после задержания сотрудники полиции провели обыски в квартире молодого человека. В настоящий момент мальчик находится в отделе полиции. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.