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Росреестр по Москве принял более 52 тысяч межрегиональных обращений в январе — августе этого года

Евгений Жуков
Город
Росреестр по Москве принял более 52 тысяч межрегиональных обращений в январе — августе этого года
Фото: Unsplash

Свыше 52 тысяч межрегиональных обращений приняло управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Москве за восемь месяцев 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в среду, 28 сентября.

Как уточняется, на текущий момент Росреестр обеспечил экстерриториальный прием документов в каждом регионе России.

— Жители Москвы могут получить государственные услуги ведомства в отношении принадлежащего им объекта недвижимости в любом офисе госуслуг без необходимости выезжать в другой субъект, — заявили в пресс-службе.

Там также отметили, что с начала 2022 года в управление Росреестра по столице поступило более 388 тысяч заявлений на проведение учетно-регистрационных действий через офисы госуслуг «Мои документы».

— Из них только по экстерриториальному принципу в июле — августе 2022 года принято 20 тысяч 830 заявлений, для сравнения в прошлом году аналогичный показатель составлял одну тысячу 374, — уточняется в материале.

Такой рост обусловлен реализацией проекта «Стоп-бумага», в рамках которого многофункциональные центры и Росреестр по всей России перешли на безбумажное взаимодействие.

Заместитель руководителя управления Росреестра по Москве Мария Макарова рассказала, что теперь при подаче документов на бумажных носителях они переводятся в электронный вариант, заверяются электронной подписью сотрудника многофункционального центра и затем направляются по защищенным цифровым каналам в Росреестр.

В августе сообщалось, что в московских отделениях «Мои документы» горожане могут получить более 280 государственных услуг, этот список постоянно увеличивается.

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