Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Песков прокомментировал инцидент на «Северных потоках» и оценил ситуацию с их ремонтом

Евгений Жуков
Общество
Песков прокомментировал инцидент на «Северных потоках» и оценил ситуацию с их ремонтом
Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, говоря о сроках устранения повреждений на обоих газопроводах «Северный поток», заявил, что пока нет понимания, что ремонтировать и что там произошло. Об этом стало известно в среду, 28 сентября.

— Если я не ошибаюсь, пока мы не понимаем, что ремонтировать. Как можно прогнозировать ремонт, если мы не понимаем, что ремонтировать. Мы не понимаем, что там произошло. Как можно оценивать то, что мы не понимаем? — передает слова представителя Кремля РИА Новости.

Кроме того, Песков призвал представителей стран Запада думать, прежде чем комментировать инцидент на «Северных потоках». По его словам, на данный момент «вопросов очень много».

— Безусловно, какую-то информацию можно всем нам, наверное, ожидать от датчан и от шведов. Именно у них там очень много оборудования, которое осуществляет мониторинг. И именно, собственно, не попавшись в поле видения этого оборудования, никто не мог по идее приблизиться к этим трубам, — сказал Песков.

Эксперт Агентства нефтегазовой информации Александр Хуршудов в беседе с «Вечерней Москвой» обозначил возможные причины происшествия. По его мнению, важно дождаться уточнений по произошедшей ситуации — тогда можно будет делать конкретные выводы.

Дмитрий Песков Россия Северный поток
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Даниил Путянин
Даниил Путянин

Чистый воздух — главное богатство

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сам себе инвестор

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Александр Лосото
Александр Лосото

Бухгалтерия против морали

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Сергей Ромашкин
Сергей Ромашкин

Туризм активно развивается

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Все мнения
О проекте