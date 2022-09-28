Песков прокомментировал инцидент на «Северных потоках» и оценил ситуацию с их ремонтом

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, говоря о сроках устранения повреждений на обоих газопроводах «Северный поток», заявил, что пока нет понимания, что ремонтировать и что там произошло. Об этом стало известно в среду, 28 сентября.

— Если я не ошибаюсь, пока мы не понимаем, что ремонтировать. Как можно прогнозировать ремонт, если мы не понимаем, что ремонтировать. Мы не понимаем, что там произошло. Как можно оценивать то, что мы не понимаем? — передает слова представителя Кремля РИА Новости.

Кроме того, Песков призвал представителей стран Запада думать, прежде чем комментировать инцидент на «Северных потоках». По его словам, на данный момент «вопросов очень много».

— Безусловно, какую-то информацию можно всем нам, наверное, ожидать от датчан и от шведов. Именно у них там очень много оборудования, которое осуществляет мониторинг. И именно, собственно, не попавшись в поле видения этого оборудования, никто не мог по идее приблизиться к этим трубам, — сказал Песков.

Эксперт Агентства нефтегазовой информации Александр Хуршудов в беседе с «Вечерней Москвой» обозначил возможные причины происшествия. По его мнению, важно дождаться уточнений по произошедшей ситуации — тогда можно будет делать конкретные выводы.