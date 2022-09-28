Бывшего директора футбольной академии «Чертаново» приговорили к трем годам колонии за мошенничество

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Бывшего директора футбольной академии «Чертаново» Николая Ларина приговорили к трем годам колонии общего режима за мошенничество. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в среду, 28 сентября.

По информации ведомства, такое решение вынес Замоскворецкий районный суд города Москвы с учетом позиции государственного обвинителя. Подсудимый и сам признал свою вину. Он был взят под стражу в зале суда. В законную силу приговор еще не вступил.

Николая Ларина осудили по статье «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Установлено, что 49-летний москвич, будучи директором государственного бюджетного учреждения — футбольной академии «Чертаново», в декабре 2018 года и в январе 2020 года намеренно завышал количество обучающихся детей, чтобы получить дополнительное финансирование.

В результате его действий из бюджета столицы на счет спортивного интерната было необоснованно переведено более 36 миллионов рублей. Их, согласно материалам дела, расходовали не на подготовку спортсменов, а на другие цели, в том числе и на выплату премий.

Другого руководителя бюджетного учреждения задержали 6 сентября. Начальника отдела здравоохранения Василеостровского района Санкт-Петербурга Никиту Тихонова подозревают в хищении 77 миллионов рублей.