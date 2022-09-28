«Русское радио» проведет патриотический марафон

Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

Радиостанция «Русское радио» начала подготовку к музыкальному патриотическому марафону. Он пройдет по всей России, в первую очередь в тех регионах, которые находятся непосредственно в зоне боевых действий или на линии соприкосновения.

В состав «агитбригад» войдут группы «Земляне», «Санкт-Петербург», артисты Григорий Лепс, Николай Басков, Полина Гагарина, Олег Газманов, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Александр Маршал, Анна Семенович и другие. Они выступят в том числе перед перед военнослужащими.

Прообразом «агитбригад» стали выступления артистов под эгидой «Русского Радио» в Донецке, Луганске, Херсоне, Сирии, в Крыму, сообщила пресс-служба «Русской Медиагруппы».